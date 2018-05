Sjiitische geestelijke Sadr stevent af op winst bij Iraakse verkiezingen

Maandagochtend (Nederlandse tijd) zijn in tien van de achttien provincies ruim 95 procent van de stemmen geteld. De opkomst bij deze eerste verkiezingen sinds de overwinning op Islamitische Staat (IS) ligt rond de 44,5 procent, een stuk lager dan bij eerdere verkiezingen.

Volgens een document in handen van persbureau Reuters kan de partij van Sadr rekenen op 54 van de 329 zetels in het parlement. Er zijn 165 zetels nodig voor de meerderheid die gevormd zal worden met een coalitie. Officieel worden deze getallen pas op een later moment bekendgemaakt.

Op de tweede plaats staat de sjiitische militieleider Hadi al-Amiri. De voorlopige uitslag is een mokerslag voor premier Abadi die zondagavond nog op voorsprong stond, maar nu op de derde plek lijkt te eindigen.

Anders dan bij Abadi, een zeldzame bondgenoot van zowel de Verenigde Staten als Iran, staat Sadr op gespannen voet met beide landen. De geestelijke stond twee keer aan het hoofd van een verzet tegen de Amerikaanse troepen en is een van de weinige sjiitische leiders die zich heeft gedistantieerd van Iran.

Onrust

Het is nog altijd onrustig in Irak. De verkiezingen verliepen niet zonder problemen. Zo was er onder andere een aanslag in de noordelijke stad Kirkuk. Daarbij kwamen drie mensen om het leven: twee stemmers en een waarnemer van het stembureau. IS heeft de aanslag opgeëist.

Er werd al gevreesd voor aanslagen uit naam van IS. Daarom werden duizenden veiligheidsmedewerkers ingezet door de Iraakse overheid.

