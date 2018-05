Opnieuw bomaanslag in Indonesische stad Surabaya

Een persoon op een motor naderde een controlepunt bij het hoofdbureau in de stad en stopte bij een auto. Op dat moment ontplofte de motor. "Het is duidelijk een zelfmoordaanslag", zei de woordvoerder van de Indonesische politie.

De aanslag komt een dag na de bloedige zelfmoordaanslagen op drie kerken in Surabaya. Daarbij kwamen zondag dertien mensen om het leven en vielen zo'n veertig gewonden. Die aanslagen werden uitgevoerd door een gezin van zes.

Volgens de krant The Jakarta Post is zondagavond ook een bom ontploft in een appartementencomplex achter een politiebureau in Taman, vlakbij Surabaya. Daarbij zou een persoon zijn omgekomen. De krant schrijft dat het explosief voortijdig was afgegaan.

