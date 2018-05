Twee Britse toeristen vrijgelaten na ontvoering natuurreservaat Congo

Het drietal ontvangt momenteel steun en medische aandacht, meldt natuurreservaat Virunga. De slachtoffers werden ontvoerd, nadat ze door gewapende personen werden aangevallen.

De toeristen zijn ongedeerd gebleven, maar hun chauffeur raakte gewond. Bij de aanval kwam verder een 25-jarige medewerker van het park om het leven. De ranger werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna aan haar verwondingen.

Voor de repatriëring van de toeristen heeft Virunga samengewerkt met de Britse en Congolese autoriteiten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johson, laat weten dankbaar te zijn voor de hulp. Over de details van de vrijlating is niets naar buiten gebracht.

Gevaar

Virunga is het oudste nationale park van Afrika. In het gebied, dat 7.400 vierkante kilometer groot is, leven onder meer gorilla's, leeuwen en olifanten. Door de aanwezigheid van stropers werken parkmedewerkers onder gevaarlijke omstandigheden. Dit jaar zijn acht rangers gedood.

Het is niet bekendgemaakt of stropers achter de ontvoering van de drie personen zaten. Volgens de BBC is in het gebied ook een grote groep militanten actief. Het zou gaan om 1.500 tot tweeduizend personen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!