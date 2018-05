'Premier Abadi aan kop in verkiezingen Irak'

Volgens de voorlopige uitslag staat de partij van de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr op de tweede plek. De officiële uitslag van de verkiezingen in Irak volgt waarschijnlijk pas maandag.

De Irakezen gingen naar de stembureaus om 329 parlementsleden te kiezen. De opkomst kwam daarbij uit op 44 procent.

De opkomstpercentages van zaterdag zijn een tegenvaller voor het land. Tijdens de voorgaande verkiezingen ging nog ruim 60 procent van de stemgerechtigden naar de stembus.

De verkiezingen waren de eerste verkiezingen in het land sinds de opkomst en ondergang van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Thema's als de wederopbouw en de berechting van IS-strijders vormden dan ook een belangrijk onderdeel van de verkiezingen.

Aanslag

Het is nog altijd onrustig in Irak. De verkiezingen verliepen niet zonder problemen. Zo was er onder andere een aanslag in de noordelijke stad Kirkuk. Daarbij kwamen drie mensen om het leven: twee stemmers en een waarnemer van het stembureau. IS heeft de aanslag opgeëist.

Er werd al gevreesd voor aanslagen uit naam van IS. Daarom werden duizenden veiligheidsmedewerkers ingezet door de Iraakse overheid.