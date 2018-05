Eerste door China ontwikkelde vliegdekschip maakt testvaarten

Het schip was al enige tijd klaar, maar moest nog enkele aanpassingen ondergaan voor het daadwerkelijk voor de eerste keer uit kon varen. Zo moesten bijvoorbeeld nog wapens op het schip geïnstalleerd worden.

China hecht veel waarde aan de ontwikkeling van het schip. Hoewel het niet het enige vliegdekschip is, is het nieuwe vaartuig wel het eerste schip dat volledig in China ontwikkeld en gebouwd is. Het land zou van plan zijn om in totaal zes van dergelijke schepen te ontwikkelen.

Over het uitgebreide programma dat China opgezet heeft voor de ontwikkeling van nieuw defensiematerieel, is veel onduidelijk. Het was dan ook lang onbekend wanneer dit schip, Type 001A, uit zou varen. Ook heeft China het schip nog geen naam gegeven.

Het vliegdekschip zal voorlopig nog niet volledig operationeel zijn. Dit gebeurt naar verwachting pas in 2020.

Naast militaire schepen is China van plan om ook ander defensiematerieel zelf te gaan ontwikkelen. Zo zou het land werken aan nieuwe gevechtsvliegtuigen en luchtafweergeschut.