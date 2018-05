Frankrijk onderzoekt terroristisch motief van steekpartij zaterdag in Parijs

Zaterdagavond heeft de man rond 20.45 uur dicht bij het operagebouw in het centrum van Parijs willekeurig mensen neergestoken. Daarop kwam de Franse politie snel in actie.

De politie zou vervolgens enkele minuten hebben gepoogd de man uit te schakelen met een taser. Toen dit niet lukte, heeft de politie de dader van de steekpartij doodgeschoten.

Naast een dodelijk slachtoffer, vielen er vier gewonden. Twee personen zijn bij de steekpartij zwaargewond geraakt. Alle slachtoffers zouden inmiddels buiten levensgevaar verkeren.

Het incident gebeurde in een gebied dat geliefd is bij toeristen. Er bevinden zich veel restaurants en winkels.

Dader

Zondagochtend is duidelijk geworden dat de dader een 21-jarige man met een Tsjetsjeense achtergrond is, die geboren werd in Rusland. Zijn ouders worden momenteel door de politie verhoord.

Of de man inderdaad handelde vanuit een terroristisch motief, moet nog definitief worden vastgesteld.

De Franse politie heeft zondag een vriend van de verdachte aangehouden. De leeftijdsgenoot werd opgepakt in Straatsburg en meegenomen voor verhoor, aldus een bron bij justitie.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat Frankrijk niet zal buigen voor de vijanden van de vrijheid. Hij prees de politie voor het uitschakelen van de dader.

Frankrijk is de afgelopen jaren vaker doelwit geweest van terroristische aanslagen. Meerdere aanslagen werden geclaimd door Islamitische Staat (IS). Ook zaterdag claimde IS achter de steekpartij te zitten.

De Franse autoriteiten hebben nog geen mededelingen gedaan over eventuele banden tussen de dader en IS.

