'Een dode en zeker vier gewonden bij steekpartij in centrum Parijs'

De politie van Parijs bevestigt dat er een man met een mes rondliep in het centrum van de stad en dat hij is uitgeschakeld. Of dat betekent dat hij is doodgeschoten, is niet bekend.

Een man zou dichtbij het operagebouw in het centrum van Parijs willekeurig mensen hebben neergestoken.Ā

Een Franse journalist die in het operagebouw was en naar buiten liep toen het gebeurde, zegt dat de politie de dader eerst probeerde neer te halen met een taser. Toen dat niet lukte, zou de politie de man met het mes hebben neergeschoten. Hij zou daarbij om het leven zijn gekomen.

Over het motief enĀ de identiteit van de dader is niets bekendgemaakt.Ā

