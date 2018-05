'Mogelijk nieuwe getuige in onderzoek naar Bende van Nijvel'

De Belgische kranten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws melden zaterdag dat de onderzoekers deze week een getuige hebben gehoord die het prominente bendelid 'De Reus' zou hebben herkend op een compositiefoto.

Volgens de getuige gaat het om de 63-jarige oud-officier Michel Libert. Libert zou hem in 1979 hebben gerekruteerd voor de extreemrechtse organisatie Westland New Post (WNP). Hij nam deel aan trainingskampen en brak in opdracht van de organisatie in in een legerkazerne om materiaal te stelen, schrijven de kranten.

In 1981 brak hij met WNP. Toen kort daarna kranten over de misdaden van de Bende van Nijvel schreven, herkende hij wat hij bij WNP had geleerd.

Libert was in 1983 en 2014 ook al in beeld bij het onderzoek naar de bende. In de kranten ontkent hij elke betrokkenheid.

De Bende van Nijvel pleegde begin jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten, waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gepakt.