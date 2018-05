'Mogelijk nieuwe getuige in onderzoek naar Bende van Nijvel'

In het kort: Bende van Nijvel pleegde overvallen waarbij 28 doden vielen, daders zijn nooit gepakt

Getuige zou Michel Libert hebben herkend in een compositiefoto

Libert was in 1983 en 2014 ook al in beeld als verdachte, hij ontkent betrokkenheid

Libert zou de getuige hebben gerecutreerd voor een extremistische organisatie

De Belgische kranten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws melden zaterdag dat de onderzoekers deze week een getuige hebben gehoord die het prominente bendelid 'De Reus' zou hebben herkend op een compositiefoto.

Volgens de getuige gaat het om de 63-jarige oud-officier Michel Libert. Libert zou hem in 1979 hebben gerekruteerd voor de extreemrechtse organisatie Westland New Post (WNP). Hij nam deel aan trainingskampen en brak in opdracht van de organisatie in in een legerkazerne om materiaal te stelen, schrijven de kranten.

In 1981 brak de getuige met WNP. Toen kort daarna kranten over de misdaden van de Bende van Nijvel schreven, herkende hij wat hij bij WNP had geleerd.

Libert was in 1983 en 2014 ook al in beeld bij het onderzoek naar de bende. In de kranten ontkent hij elke betrokkenheid. In 2014 werd hij nog twee dagen vastgehouden, maar dat leidde niet tot verdere ontwikkeling van het onderzoek.

Roofovervallen

De Bende van Nijvel pleegde begin jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten, waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gepakt.

Al dertig jaar gaat het verhaal dat leden van de rijkswacht erbij betrokken waren. Het onderzoek werd vorig jaar nieuw leven ingeblazen omdat een oud-rijkswachter op zijn sterfbed opbiechtte dat hij bendelid 'De Reus' was. Die bewering wordt nog onderzocht.

Onderzoek

Het onderzoeksteam werd in februari uitgebreid tot een man of dertig. De gedachte was dat 'De Reus' de leiding had bij de in militaire stijl uitgevoerde overvallen. Omdat het team op een dood spoor leek te zitten, richtte het zich op andere theorieën.

De eerste overval van de Bende van Nijvel was in 1982. Er werd toen een geweer uit een wapenwinkel gestolen. Daarna werden er nog verschillende overvallen gepleegd, waarbij veel geweld werd gebruikt. De bende kreeg zijn naam nadat bij een supermarkt van keten Colruyt in Nijvel 's nachts werd ingebroken.

In september 1985, nadat de Bende van Nijvel een jaar geen overvallen had gepleegd, werden acht mensen gedood bij overvallen op twee winkels van supermarktketen Delhaize. Bijna twee maanden later was de laatste keer dat de Bende van zich liet horen. Bij een overval op weer een Delhaize-supermarkt in Aalst werden acht mensen gedood.

