Twee Britse toeristen ontvoerd in natuurreservaat Congo

Het is niet bekend wie de mensen heeft ontvoerd en waarom. De nationaliteit van de derde persoon is ook nog onbekend.

De autoriteiten van het park Virunga bevestigen dat ongeïdentificeerde, gewapende mannen de groep in het noordoosten van het land aanviel. Volgens de Britse krant The Telegraph maakten de Britten deel uit van een grote groep toeristen. De woordvoerder van het reservaat kon nog geen details geven aan NU.nl, omdat dat de gegijzelden in gevaar zou kunnen brengen.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is in contact met de autoriteiten van Congo. Er zou hulp zijn aangeboden aan de families van de slachtoffers.

Stropers

Het park, dat 7.800 vierkante kilometer groot is, is het oudste nationale park van Afrika. Onder meer gorilla's, leeuwen en olifanten leven in het gebied.

Dit maakt Virunga ook regelmatig doelwit van stropers. Zo kwamen vorige maand nog vijf beveiligers van het reservaat en hun bestuurder om het leven na een aanval.

