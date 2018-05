WHO hoopt experimenteel ebolavaccin te gebruiken in Congo

Congo moet officieel nog toestemming geven voor het gebruik van het vaccin. De WHO hoopt die toestemming binnen enkele dagen te krijgen, maar voegt daaraan toe dat het vaccin geen wondermiddel is en moeilijk in gebruik is.

"Alle voorbereidingen worden nu getroffen. Zodra we toestemming hebben, gaan we ervoor", aldus Peter Salama, topman bij de WHO. "We zijn erg bezorgd en houden rekening met alle mogelijkheden, waaronder het ergste scenario."

Team

De WHO heeft samen met Artsen zonder Grenzen (AzG) een speciaal team ter plekke. Ze hopen dit weekend nog een mobiel laboratorium klaar te hebben.

Congo maakte dinsdag bekend dat er sprake zou zijn van een nieuwe ebola-uitbraak in het land. Er zijn 32 verdachte gevallen geconstateerd. Inmiddels zijn al achttien mensen gestorven.

Volgens het Congolese ministerie van Gezondheid is een persoon mogelijk overleden aan de gevolgen van ebola. De WHO heeft dat nog niet bevestigd.

Gevaar

Het grootste gevaar is dat het virus zich verspreidt richting de provinciale hoofdstad Mbandaka, waar ongeveer een miljoen mensen wonen. Salama spreekt over een gigantische uitbraak als het virus om zich heen weet te grijpen in de stad.

"Zodra we met ebola te maken krijgen in stedelijke gebieden, vooral arme sloppenwijken, dan is het zeer lastig om van de ziekte af te komen", aldus Salama.

De buurlanden van Congo zijn door de WHO gewaarschuwd voor potentiële besmettingen. Maar de kans dat het virus zich naar buurlanden weet te verspreiden, is volgens de organisatie vooralsnog klein.