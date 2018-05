Indonesische autoriteiten waarschuwen voor activiteit van vulkaan Merapi

De bijna 3.000 meter hoge berg op het dicht bevolkte eiland Java stoot as en stoom uit. Dit is het gevolg van een freatische eruptie, waarbij door de opwarming van grondwater waterdamp en brokstukken vrijkomen.

De autoriteiten hebben het vliegveld van Jogjakarta uit voorzorg gesloten. De rampenbestrijdingsdienst heeft de bevolking in een straal van 5 kilometer rond de vulkaan geadviseerd een goed heenkomen te zoeken.

Een woordvoerder zei vrijdag dat 120 toeristen die een trektocht maakten op de berg in veiligheid zijn gebracht. In de regio is nog niet de hoogste staat van paraatheid uitgeroepen.

De Merapi is een van de actiefste vulkanen in Indonesië. In 2010 kwamen door een eruptie meer dan 350 mensen om.

