Politie Los Angeles moet miljoenenvergoeding betalen aan nabestaanden

Dat heeft een rechter in de Amerikaanse stad bepaald in een civielrechtelijke zaak van de nabestaanden tegen de politie.

Van het incident stond al snel een video op internet waarop het fatale schot te zien was. Te zien is hoe de dakloze man met meerdere agenten in gevecht is als ze hem staande proberen te houden. Daarna is te horen dat hij zijn wapen moet laten vallen. Vervolgens worden vijf schoten gelost. Na de schoten bleek dat de man geen wapen bij zich had.

Het vonnis komt nadat de jury bepaalde dat een agent en zijn chef verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer. In 2016 weigerde de openbaar aanklager de betrokken agenten nog te vervolgen. De aanklager was toen van mening dat de agenten zich aan de regels hadden gehouden.

