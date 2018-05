Franse vrouw sterft nadat telefoniste alarmnummer haar niet serieus neemt

Op de audiotape, die drie minuten duurt, is te horen dat Naomi Musenga door een zwakke stem moeite heeft om uit te leggen dat ze pijn heeft, dat schrijft BBC News. De telefoniste reageerde door te zeggen: "Als je mij niet kan vertellen wat er aan de hand is, dan hang ik op."

Ze vertelde tegen Musenga dat ze de huisartsenpost moest bellen, maar daar kreeg ze pas na enkele uren een arts aan de lijn. Die stuurde een ambulance, waarop ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar bleek dat haar organen waren uitgevallen wegens inwendige bloedingen.

Op de uitgelekte audiotape is ook een gesprek te horen tussen de telefoniste en een collega. "Ze zei dat ze dood ging, nou dat kon ik wel horen aan haar stem", aldus de telefoniste. De collega reageerde door te zeggen: "Natuurlijk gaan we dood, dat doen we allemaal".

December

Het voorval vond al plaats in december, maar zorgt nu voor opschudding in Frankrijk nadat een lokale zender het audio-fragment van het gesprek publiceerde. Het fragment was in handen van de familie van het Musenga.

Het ziekenhuis van Strasbourg heeft de verantwoordelijke telefoniste inmiddels geschorst. Volgens het ziekenhuis blijkt uit onderzoek dat de telefoniste niet op de juiste manier heeft gehandeld.

De Franse minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, heeft een onderzoek aangekondigd. In een reactie zegt de minister dat ze "diep verontwaardigd" is.