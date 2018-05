Khamenei: 'Trump loog meer dan tien keer in toespraak atoomdeal'

"Je hebt een grote fout gemaakt, meneer Trump", stelt de opperste leider van Iran. De Amerikaanse president maakte dinsdag bekend dat de Verenigde Staten uit de atoomdeal met Iran stappen.

"Trumps toespraak was dom en oppervlakkig. Hij loog meer dan tien keer", ging Khamenei verder. "Wij hebben de deal geaccepteerd, maar de vijandschap van de Verenigde Staten bleef."

Kort na de toespraak van Trump reageerde de Iraanse president Hassan Rohani al op de beslissing. Hij zei dat de VS erom bekendstaat zijn afspraken niet na te komen. "Teheran zal in de deal blijven, ook zonder Washington", sprak Rohani.

Wel heeft de president laten weten dat Teheran klaar is om zijn atoomprogramma te hervatten. Maar voordat dat gebeurt, zal hij eerst gaan praten met de landen die betrokken waren bij het sluiten van het akkoord, met name uit de Europese Unie.

De nucleaire waakhond van de Verenigde Naties heeft woensdag gezegd dat Iran aan alle eisen en voorwaarden van het atoomakkoord voldoet.

Europa

"De overeenkomst is zeker niet dood", aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian over het besluit van Trump. Hij zei verder dat er volgende week, waarschijnlijk maandag, bijeenkomsten zullen plaatsvinden waaraan Iran, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zullen deelnemen.

De Duitse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en Boris Johnson sloten zich aan woensdag aan bij de woorden van Le Drian. Beide ministers zeiden zich aan de deal te willen houden en ze waren benieuwd naar het Amerikaanse alternatief.

Nederland

De Nederlandse vicepremier Hugo de Jonge wil ook alles doen om de deal te behouden. Hij noemt het besluit van de Amerikaanse regering "buitengewoon onverstandig". "Omdat het akkoord met Iran de mogelijkheid was om het streven naar kernwapens te beteugelen, is het opzeggen van de overeenkomst niet goed te snappen."

De VS blijft desondanks een "belangrijke bondgenoot", stelt De Jonge. "We hebben elkaar echt nodig. Dat was zo, dat is zo en dat blijft ook zo."

De komende dagen wordt duidelijker of en hoe het Amerikaanse besluit ook Nederlandse bedrijven treft, aldus de vicepremier. Dat is nog moeilijk in te schatten, omdat dat afhangt van de precieze strafmaatregelen die de VS tegen Iran en zijn handelspartners zullen nemen.

Beslissing

Trump zei dinsdag bereid te zijn te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst die echt een eind aan de atoomdreiging uit Iran maakt. Tot dat moment worden weer sancties van kracht. Die sancties zullen "van het hoogste niveau" zijn. Ook tegen andere landen kunnen volgens Trump maatregelen worden genomen.

"In theorie zou de zogenoemde deal de Verenigde Staten en onze bondgenoten moeten beschermen voor een Iraanse nucleaire bom", aldus Trump. "Maar in feite heeft de deal Iran toegestaan door te gaan met het verrijken van uranium en het bereiken van het punt van een nucleair conflict."

Trump zei dat hij Amerika niet "nucleair wilde laten afpersen". "We staan niet toe dat Amerikaanse steden met vernietiging worden bedreigd en we zullen niet toestaan dat een regime dat 'dood aan Amerika' roept toegang tot de dodelijkste wapens op aarde krijgt."

