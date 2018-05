Zeker zes mensen gewond door aanslagen in Kabul

De autoriteiten in het land melden dat zes mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht, aldus persbureau Associated Press.

Een onbekend aantal personen heeft woensdag een bom laten afgaan bij een politiebureau in het westen van Kabul. Later gingen nog twee bommen af bij een reisbureau in het centrum. De politie is op beide locaties met de daders verwikkeld in een vuurgevecht.

Het aantal aanslagen in Kabul is de afgelopen weken toegenomen. Op 25 april kondigde de Taliban hun lenteoffensief aan, waarbij ze de strijd tegen de Afghaanse regering opvoeren. Of de groepering verantwoordelijk is voor de actie van dinsdag is nog onbekend.

