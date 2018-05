Iran noemt besluit Trump over atoomdeal onwettig

President Trump had vlak daarvoor in het Witte Huis verklaard de Verenigde Staten terug te trekken uit de deal die was bedoeld om Teheran te laten stoppen met het ontwikkelen van kernwapens.

De Iraanse president Hassan Rohani reageerde dinsdag direct na de toespraak van Trump. Volgens Rohani staat de VS erom bekend dat het zijn afspraken niet nakomt. "Teheran zal in de deal blijven, ook zonder Washington", sprak Rohani.

Wel heeft de president laten weten dat Teheran klaar is om zijn atoomprogramma te hervatten. Maar voordat dat gebeurt, zal hij eerst gaan praten met de landen die betrokken waren bij het sluiten van het akkoord, met name uit de EU.

Saudi-Arabië, een vijand van Iran, viel Trump bij en zei de sancties te steunen. Hetzelfde deed zoals te verwachten de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij noemde de deal met Iran uit 2015 ''een recept voor een ramp''.

Europese Unie

De EU houdt vast aan het nucleaire programma met Iran. ''Deze overeenkomst is essentieel voor de veiligheid in Europa. Wij zijn vastbesloten onze burgers op deze manier te beschermen", reageert EU-buitenlandchef Federica Mogherini namens de EU.

Volgens Mogherini werkt het akkoord. Ze zegt volledig te vertrouwen op het oordeel van het atoomagentschap van de Verenigde Naties, IAEA, dat ''al tien keer heeft verklaard dat Iran zich aan de afspraken houdt."

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk melden in een gezamenlijk statement de keuze van Trump te betreuren. Ze laten weten zich te blijven in zetten voor de atoomdeal. De landen menen dat de wereld veiliger is geworden door de deal en benadrukken dat de VN-Veiligheidsraad unaniem instemde met de gemaakte afspraken.

Verenigde Naties

Secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties zegt in een reactie zeer verontrust te zijn door het besluit van de VS. Volgens Guterres is de atoomdeal met Iran een grote prestatie die bijgedragen heeft aan internationale en regionale vrede en veiligheid.

De Secretaris-Generaal roept andere lidstaten op om de atoomdeal te blijven steunen.

Ook het Russische ministerie van Buitenlandse zaken roept andere leden van de atoomdeal op om samen te blijven werken. Rusland is zegt "diep teleurgesteld" te zijn in het besluit van de Verenigde Staten en zelf hard te werken aan een samenwerkingsverbond met Iran.

Amerikaans oud-president Barack Obama noemt het besluit van Trump op Twitter een "serieuze vergissing". Obama was tijdens zijn ambtstermijn nauw betrokken met het sluiten van de deal.