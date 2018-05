Nieuwe ebola-uitbraak uitgeroepen in Congo

Het WHO meldt dat 21 personen in de afgelopen weken tekenen van ebola vertoonden. De zeventien overledenen behoren tot deze personen. Het Congolese ministerie van gezondheid heeft vijf gevallen onderzocht en bij twee ebola vastgesteld. Het ministerie verzamelt meer monsters voor verder onderzoek.

De gevallen zijn ontdekt in de noordwestelijke stad Bikoro. Congo verklaarde in juli vorig jaar dat de toen heersende ebola-epidemie voorbij was. Die had twee maanden geduurd. De nieuw uitgeroepen uitbraak is de negende in Congo sinds de ontdekking van het virus in 1976.

In 2014 kwamen in 42 mensen om het leven door het virus. Bij dezelfde epidemie doodde de ziekte 11.300 mensen in Guinea, Sierra Leone en Liberia.