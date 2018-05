'Trump trekt Verenigde Staten terug uit atoomakkoord met Iran'

Dat meldt The New York Times op basis van een bron.

Daarnaast zouden de Verenigde Staten zich voorbereiden om Iran weer sancties op te leggen. Die maatregelen waren geschrapt na de deal tussen aan de ene kant Iran en aan de andere kant de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk, China en Duitsland. Daar zouden economische sancties aan worden toegevoegd.

In een reactie laat de Franse president Macron weten dat Trump in het telefonisch overleg "geen enkele indicatie" heeft gegeven over wat voor hij beslissing hij heeft gemaakt over de atoomdeal. Ook het Witte Huis verklaart dat Trump tegen Macron "niet die dingen" heeft gezegd.

Trump maakt dinsdagavond, om 20.00 uur (Nederlandse tijd), zijn beslissing officieel bekend.

Na het sluiten van het akkoord moest Iran de voorraad uranium inleveren en faciliteiten om kernwapens te ontwikkelen ontmantelen. Daarnaast kregen inspecteurs van het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) de mogelijkheid om de activiteiten in Iran continu te monitoren. Daar tegenover stond dat de economische sancties tegen Iran werden opgeheven.

Kritisch

Trump is altijd kritisch geweest op het akkoord. Hij noemde het "de slechtste deal in de geschiedenis". In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 beloofde hij al het akkoord te schrappen als hij president zou worden.

Trump twijfelt eraan of Iran alleen nog uranium verrijkt om aan de energiebehoefte voor medische doeleinden te voldoen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet vorige week weten dat hij bewijs heeft dat Iran in het geheim zijn nucleaire wapenarsenaal uitbreidt. Op de geheime locatie zouden kernkoppen worden gebouwd en getest.

De Franse president Macron probeerde Trump de laatste weken al te overtuigen van het belang om onderdeel te blijven uitmaken van de atoomdeal. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson riepen Trump op om niet uit het akkoord te stappen.

