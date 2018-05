Trump maakt dinsdag beslissing over Iran-deal bekend

Om 20.00 uur Nederlandse tijd zal Trump in een toespraak bij het Witte Huis zijn beslissing onthullen en toelichten, zo meldde de president zelf op zijn Twitteraccount. Trump had tot 12 mei om een keuze te maken.

In 2015 bereikten zes wereldmachten na jaren onderhandelen een akkoord met Iran over de nucleaire ontwapening van dat land. Aan de andere kant van de tafel zaten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk, China en Duitsland.

Het belangrijkste doel van het akkoord was voorkomen dat Iran in staat is om een atoomwapen te ontwikkelen. Het land moest de voorraad uranium inleveren en faciliteiten ontmantelen. Daarnaast kregen inspecteurs van het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) de mogelijkheid om de activiteiten in Iran continu te monitoren.

In ruil voor de nucleaire ontwapening van Iran werden de economische sancties op dat land opgeheven. Het eventuele opheffen van de vrijstelling kan voor Iran reden zijn om niet langer aan hun voorwaarden voor de deal te voldoen. Donderdag waarschuwde het land dan ook uit het akkoord te stappen als de Amerikanen "weglopen".

Slechtste deal

Trump heeft zich altijd zeer kritisch over de deal uitgelaten en liet meerdere malen weten dat het een speerpunt van zijn presidentschap zou zijn om uit de overeenkomst te stappen. Hij noemde het herhaaldelijk de slechtste deal in de geschiedenis.

De afgelopen weken werd Trump door onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson opgeroepen om niet uit het akkoord te stappen.