'Zes doden bij luchtaanval op presidentieel paleis Jemen'

Naast het paleis, dat in de door Houthi-rebellen bezette hoofdstad Sanaa gevestigd is, werden ook enkele gebouwen in de buurt bestookt.

De aanval zou een actie zijn van de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie. Saudi-Arabië heeft nog niet officieel gereageerd op de berichten.

De televisie-zender Al Masirah TV meldt dat er naast de zes omgekomen mensen ook dertig gewonden zijn gevallen. Volgens andere Arabische media was onder meer Houthi-leider Mohammad Ali al-Houthi in het gebouw ten tijde van de aanval. Of hij zich onder de doden of gewonden bevindt, is niet bekend.

Burgeroorlog

In Jemen woedt al drie jaar een burgeroorlog, waarin Houthi-rebellen vechten tegen de regering. De regering van president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi is inmiddels door de rebellen tot ballingschap verbannen.

Vorige maand kwamen nog tientallen mensen om in het Aziatische land bij een luchtaanval op een bruiloft. In december werd oud-president Ali Abdullah Saleh gedood.

