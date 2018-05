Poetin beëdigd voor vierde termijn als president Rusland

De president heeft zijn eed afgelegd in het Grand Kremlin Palace in Moskou. Twee maanden eerder wist Poetin de Russische verkiezingen te winnen met een forse meerderheid. Ruim 70 procent van de stemmen ging zijn kant op.

Serieuze concurrentie had Poetin niet, nadat zijn echte tegenstrever, oppositieleider Alexei Navalny, door de kiesraad was uitgesloten van deelname vanwege een veroordeling wegens fraude. Volgens Navalny was die uitsluiting politiek gemotiveerd. Hij riep zijn aanhangers op om de stembus te mijden.

Poetins nieuwe ambtsperiode wordt niet méér van hetzelfde, maakte hij destijds duidelijk in zijn toespraak na de overwinning. Poetin zei het tijd te vinden voor een doorbraak, maar denkt daarbij vooral aan economische hervormingen en niet aan een grondwetswijziging."

Verkiesbaar

Volgens de huidige grondwet in het land is het voor Poetin niet mogelijk om zich na deze vierde termijn in 2024 nogmaals verkiesbaar te stellen.

