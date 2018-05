Lava van vulkaanuitbarsting Hawaï verwoest 26 huizen

Ook zijn tien scheuren ontstaan in het aardoppervlak waardoor lava ontsnapt. Berichten over slachtoffers zijn er niet.

Volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS werden de eerste tekenen van de uitbarsting van Kilauea gemeten op 30 april. Toen vonden verschillende aardbevingen plaats die beperkte schade veroorzaakten aan wegen op het eiland en voor korte stroomstoringen zorgden. Vrijdag barstte Kilauea echt uit.

Kort na de uitbarsting werden ongeveer tienduizend inwoners in de omgeving van de vulkaan geëvacueerd.

De Amerikaanse staat Hawaï telt meerdere vulkanen en Kilauea is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Het gaat om een zogenoemde schildvulkaan. Als die uitbarst kan de lava niet alleen uit de krater stromen maar ook door ondergrondse scheuren op andere plaatsen aan de oppervlakte komen.

Huisprijzen

De directe omgeving van Kilauea is een aantrekkelijke plek voor nieuwkomers op Hawaï, die zich de huur- of koopprijzen elders in de staat niet kunnen veroorloven.

De huisprijzen in het gebied blijven laag omdat het een "Zone 1" is op de Amerikaanse schaal voor gevaar van lava. Zone 1 is de hoogste score op de schaal. Dat betekent dat de kans op gevaar van lava in dergelijke gebieden het grootst is.