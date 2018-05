Pakistaanse minister neergeschoten tijdens verkiezingsbijeenkomst

Een man opende het vuur toen minister Iqbal een verkiezingsbijeenkomst bijwoonde in de provincie Punjab. De minister is buiten levensgevaar. De vermeende schutter is aangehouden door de lokale politie.

De verdachte, een man van 21, wordt door lokale bestuurders in verband gebracht met de ultra-religieuze islamitische partij Tehreek-e-Labaik. Die partij roept op tot strengere handhaving van de blasfemiewet van Pakistan, die de doodstraf kan opleggen.

Aanhangers van deze partij zeggen dat de regeringspartij, de Pakistaanse Moslimliga (PML-N), de blasfemiewet wil versoepelen. Terwijl tientallen in de dodencel zitten in Pakistan vanwege godslastering, is de afgelopen decennia niemand geëxecuteerd.

De leider van Tehreek-e-Labaik veroordeelde zondagavond in een verklaring de aanslag op minister Iqbal en zegt geen gewapende strijd te voeren. De politie heeft het motief en de identiteit van de dader nog niet bevestigd.

Minister Iqbal is een bondgenoot van de afgezette premier Sharif die in 2017 moest aftreden vanwege corruptie. Dit kwam aan het licht door de Panama Papers.

Verkiezingen

In Pakistan is het vaker onrustig in verkiezingstijd. Op 27 december 2007 kwam oud-premier Benazit Bhutto, die destijds oppositieleider was, na een verkiezingstoespraak om het leven bij een zelfmoordaanslag.

In juni zijn er verkiezingen in het Aziatische land.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!