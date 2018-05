Afghaanse troepen heroveren noordelijke regio van land op Taliban

De herovering ging gepaard met een grote actie van het leger en de politie in de regio. Er werden onder andere luchtaanvallen uitgevoerd op de Taliban.

Volgens het Afghaanse leger zijn bij de aanvallen verschillende dodelijke slachtoffers gevallen. Hoeveel mensen precies gedood zijn en of daarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen, is niet bekend.

In het zuiden van Afghanistan, in de regio Kandahar, vielen zaterdag ook dodelijke slachtoffers aan de kant van de Afghaanse overheid. Bij een bomaanslag op het hoofdkwartier van de politie kwamen in totaal vijf mensen om het leven, onder wie twee politieagenten. De hoofdagent van de regio die op de locatie van de bomaanslag woont, bleef ongedeerd.

Het aantal aanslagen in Afghanistan neemt de laatste tijd weer toe. Hoewel veel aanslagen opgeëist worden door IS, is dit ook de periode van het jaar waarin de Taliban doorgaans overgaan tot hun lenteoffensief, waarbij ze de strijd tegen de Afghaanse regering opvoeren.