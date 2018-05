Libanezen kiezen nieuw parlement in eerste verkiezingen sinds 2009

Tijdens de laatste verkiezingen werden de leden van het parlement eigenlijk gekozen voor een termijn van vier jaar. De parlementsleden verlengden deze termijn met nog eens vijf jaar, onder andere vanwege instabiliteit in de regio zoals in buurland Syrië.

Ook in Libanon zelf is het al langere tijd politiek onrustig. De huidige premier Saad al-Hariri veroorzaakte in november een politieke crisis toen hij zijn ontslag aankondigde. Hij was gevlucht naar Saoedi-Arabië, omdat hij bang was voor een moordaanslag. Twee weken later, na overleg met president Michel Aoun, trok hij zijn ontslag weer in.

Libanon staat ook onder druk door het grote aantal vluchtelingen dat het land heeft opgenomen sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië. Naast de bevolking van ruim vier miljoen mensen, vangt het land ruim anderhalf miljoen Syriërs op.

Hezbollah

In Libanon vormt de regering een afspiegeling van de verschillende etnisch-religieuze groepen. Zo is de president een christen en de premier een soennitische moslim.

Ook de sjiitische Hezbollah-beweging is vertegenwoordigd in de regering. De gewapende groep, die door de Verenigde Staten en anderen wordt beschouwd als een terroristische organisatie, wil zijn parlementaire vertegenwoordiging vergroten.

Waarnemers

De officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas maandag of dinsdag verwacht, maar zondagavond kan er naar verwachting al een voorzichtige voorspelling gedaan worden over de resultaten.

De stembureaus zijn zondag de hele dag geopend en sluiten om 20.00 uur Nederlandse tijd. Libanezen in het buitenland konden afgelopen week al hun stem uitbrengen. In verschillende landen, zoals in Frankrijk en Ivoorkust, gingen Libanezen al naar de stembus.

De Europese Unie heeft waarnemers naar elke regio in Libanon gestuurd om het verloop van de verkiezingen in de gaten te houden.