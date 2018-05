Minstens zestien doden bij explosie kolenmijn Pakistan

Volgens een woordvoerder van de Pakistaanse rampenbestrijding werd de explosie veroorzaakt door een te hoge concentratie van methaangas in de mijn.

In een nabijgelegen mijn kwamen zaterdag eveneens twee mijnwerkers om bij een aardverschuiving. Of er een verband is met de explosie, is niet bekend. Er gebeuren geregeld ongelukken in de mijnen in Baluchistan.

Pakistan heeft enorme steenkoolreserves, geschat op meer dan 184 miljard ton. Het land produceert jaarlijks 4 miljoen ton steenkool.

