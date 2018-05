Oud-president Bush (93) na twee weken weer ontslagen uit ziekenhuis

Hij maakt het volgens zijn artsen goed en en is blij dat hij weer naar huis mag, zegt woordvoerder van de familie Jim McGrath in een verklaring.

De 41ste president van de Verenigde Staten was daags na de begrafenis van zijn vrouw Barbara in het ziekenhuis in Houston opgenomen. Enkele dagen later mocht hij de intensive care verlaten.

Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis en is de vader van George W. Bush, die later in zijn voetsporen trad. De jongere Bush was van 2001 tot 2009 president.