Catalonië neemt wetsvoorstel aan waardoor Puigdemont premier kan worden

Het regioparlement stemde met 70 tegen 65 stemmen in met het voorstel. De Spaanse regering heeft al aangekondigd naar het constitutioneel hof te stappen. Dat oordeelde in januari dat Puigdemont alleen beëdigd kan worden als regionaal leider van Catalonië als hij fysiek aanwezig is in het parlement.

Puigdemont was gevlucht uit Catalonië in de nasleep van het illegale referendum over onafhankelijkheid. De separatistenleider bevindt zich momenteel in Duitsland, waar de rechter moet besluiten of hij kan worden uitgeleverd aan Spanje.

Het Catalaanse parlement heeft ondertussen nog geen nieuwe premier gekozen. De politici hebben tot 22 mei de tijd om een regioregering te vormen, anders moeten nieuwe regionale verkiezingen worden gehouden.

