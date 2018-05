Nederlander omgekomen bij leveren afval in Duitsland

De man was een vrachtwagenchauffeur die net een lading afval had geleverd. Mogelijk is zijn eigen lading gaan schuiven. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan, maar de politie gaat uit van een arbeidsongeval.

Op het moment van het ongeluk was de zoon van de man in de cabine aan het slapen. Hij is opgevangen.

