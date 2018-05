Tienduizend mensen geëvacueerd na vulkaanuitbarsting Hawaï

De uitbarsting van de vulkaan is het gevolg van een serie aardbevingen op het eiland in de afgelopen dagen, melden de autoriteiten. Inmiddels is een gebied van ongeveer 124 vierkante kilometer met lava bedekt.

De gouverneur van Hawaï, David Ige, heeft lokaal de noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast heeft hij de Nationale Garde ingeschakeld om de situatie in goede banen te leiden. "Wees alsjeblieft alert en bereid je nu voor om je gezin te beschermen", richt hij zich via Twitter tot de mensen die in de buurt van de vulkaan wonen.

Vanwege de evacuatie zijn op het eiland twee noodopvangen geopend. Mensen die hier naartoe gaan, worden opgeroepen om noodvoorraden medicijnen en voedsel mee te nemen.

Actief

De Kilauea is sinds een grote uitbarsting in 1983 actief. Doordat de vulkaan regelmatig lava spuwt, geldt hij als een populaire trekpleister onder toeristen.

