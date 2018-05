'Nieuwe cholera-uitbraak door regenseizoen dreigt in Jemen'

Het regenseizoen loopt van half april tot eind augustus. "We verwachten een golf van uitbraken te zien tijdens het regenseizoen", zegt de hoofdauteur van het onderzoek naar de epidemie. De studie is gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet Global Health.

Cholera, een diarreeziekte die tot de dood kan leiden, wordt verspreid door het consumeren van voedsel en water. Volgens de auteurs zal de verontreiniging van waterbronnen door de hevige regenval en het veranderende ijzerniveau van het water, dat het makkelijker maakt voor cholerabacteriën om te overleven, leiden tot een explosief aantal uitbraken.

Ongeveer veertien miljoen inwoners, die de helft van het aantal districten in Jemen vertegenwoordigen, lopen dit jaar risico om besmet te worden. De onderzoekers roepen op tot een gezondheidscampagne om de uitbraak te voorkomen.

Ramadan

Deskundigen roepen ook op tot een volksgezondheidscampagne tijdens de Ramadan, die half mei begint. Onderzoek suggereert dat tradities die verband houden met de heilige maand de ziekte vorig jaar snel hebben verspreid.

Tijdens de Ramadan komen mensen veel samen en worden de avondmaaltijden gedeeld. Ook kopen mensen meer voedsel van straatverkopers in deze periode. "Natuurlijk is de Ramadan niet de oorzaak van cholera, maar de gedragsveranderingen kunnen het deels veroorzaken", aldus de auteur.

Oorlog

Sinds 2016 zijn meer dan een miljoen verdachte gevallen van cholera in Jemen gemeld. Aan de ziekte zijn meer dan tweeduizend mensen overleden.

De epidemie in Jemen is verergerd door de jarenlange burgeroorlog waarin het land verkeert. De gezondheidsdiensten functioneren niet of nauwelijks en de watervoorraden zijn beschadigd. Meer dan twee miljoen mensen zijn ontheemd en het land balanceert op de rand van een hongersnood.

Jemen is een van de armste landen in de regio en is verwikkeld in een proxyoorlog tussen de gewapende Houthi-rebellen, gesteund door Iran, en de door de Verenigde Staten gesteunde coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

