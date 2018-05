'Telefoons advocaat Trump gemonitord door opsporingsambtenaren'

NBC News bracht eerder op donderdag naar buiten, zich beroepend op informatie van bronnen die de juridische procedures in deze zaak kennen, dat de telefoons ook afgetapt werden.

Op basis van informatie van Amerikaanse functionarissen, die stellen dat de telefoons niet daadwerkelijk afgetapt werden, heeft NBC News de berichtgeving aangepast.

De functionarissen stellen dat de controle op de telefoons beperkt is tot het bijhouden van een logboek met inkomende en uitgaande oproepen. Voor het inhoudelijk afluisteren is rechterlijke toestemming nodig.

Onderzoek

Rechercheurs doorzochten de verblijven van Cohen in New York als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar onder meer een betaling aan pornoactrice Stormy Daniels, die beweert jaren geleden een seksuele relatie met Trump te hebben gehad.

De naspeuringen in New York zijn een uitvloeisel van het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezing in 2016 doet.

Ongepast

Het is niet duidelijk wanneer de machtiging voor het volgen van Cohen is afgegeven of welk bewijs de federale politie FBI had om dat verzoek te steunen.

Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en nu juridisch adviseur van Trump, meent volgens The Washington Post dat het afluisteren "ongepast" is. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie van Manhattan weigerde commentaar. Ook Cohen heeft nog niet gereageerd.

