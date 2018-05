Iran wil geen nieuw akkoord als VS uit nucleaire deal stapt

"Laat me het duidelijk maken: we zullen onze veiligheid niet uitbesteden of een overeenkomst die we al hebben toegepast heronderhandelen", aldus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif donderdag in een videoboodschap. "We zullen een bekrachtiging van een nieuw akkoord ook afwijzen."

Volgens de minister heeft de VS het in 2015 gesloten akkoord "consistent geschonden, door te voorkomen dat ondernemingen terugkeren naar Iran."

Donald Trump heeft meerdere keren gezegd van het akkoord af te willen. Vorige week noemde de Amerikaanse president de deal nog "verschrikkelijk" en de overeenkomst had volgens hem nooit moeten worden gesloten. Hij deed dat tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron, die juist een ferm voorstander van het akkoord is.

Macron heeft geprobeerd Trump van gedachten te laten veranderen, maar liet na zijn bezoek aan het Witte Huis weten dat hij geen idee heeft wat Trump gaat beslissen.

Op 12 mei wordt duidelijk wat Trump gaat doen. Op die dag moet hij de vrijstelling van de sancties tegen Iran opnieuw ondertekenen. Doet hij dat niet, dan gaan de sancties weer in. Het ligt voor de hand dat Iran dan uit het akkoord stapt, aangezien het opheffen van de sancties in de overeenkomst betrokken was.