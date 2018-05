'Ontwikkelingslanden krijgen te weinig geld om klimaatafspraken te halen'

Dat staat in een rapport over 2015 en 2016 dat Oxfam donderdag heeft uitgebracht.

De landen denken dat ze wel aan de afspraken voldoen, maar dat is niet zo volgens Oxfam. Leningen voor het verbeteren van het klimaat worden namelijk meegeteld, terwijl dat niet zou moeten. Zonder de leningen wordt tussen de 15 en 20 miljard euro gegeven in plaats van de afgesproken 46 miljard.

In 2015 en 2016 werd rond de 25 procent van al het geld geschonken, dat komt neer op ongeveer 11 miljard euro. Dat is een toename in vergelijking met twee jaar eerder, maar volgens Oxfam is dat te weinig en worden er nog te veel leningen afgesloten.

Afspraken

Het bedrag dat aan klimaatontwikkeling wordt toegeschreven, wordt volgens Oxfam overschat. In het rapport staat dat giften die deels voor klimaatontwikkeling bedoeld zijn, daar vaak volledig aan worden toegeschreven.

Volgens gemaakte afspraken moeten de ontwikkelde landen in 2020 100 miljard euro moeten geven. Tot die tijd moet de bijdrage elk jaar worden opgebouwd naar een hoger bedrag.

Het financieren van klimaatverandering in ontwikkelingslanden was in 2015 en 2016 goed voor 21 procent van het totale bedrag aan ontwikkelingsgeld.

In het rapport staat ook dat overheden private investeringen vaak ook meerekenen. Dat is niet verkeerd volgens Oxfam, maar wel moeilijk na te gaan. Volgens de organisatie zijn er nog geen goede meetmethodes om die bedragen bij te houden.

