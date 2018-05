'Trump stelt nieuwe advocaat aan voor agressievere aanpak Ruslandonderzoek'

Dat meldt The New York Times woensdag.

Flood vervangt daarmee Trumps huidige advocaat in het Ruslandonderzoek, Ty Cobb.

Giuliani zegt in The Washington Post dat het voor Cobb "tijd was om te gaan". "Maar hij blijft nog wel beschikbaar voor ons", aldus de voormalig burgemeester van New York.

Volgens Giuliani had Jay Sekulow, een ander lid van het juridische team van Trump, het gevoel dat er een agressiever persoon nodig was. "Dat is geen kritiek op Cobb, maar alleen hoe we het gaan aanpakken", aldus Giuliani.

Pensioen

Het Witte Huis verklaart dat Cobb een aantal weken geleden sprak over zijn pensioen en vorige week heeft hij gezegd dat hij aan het einde van deze maand met pensioen gaat.

Giuliani ontkrachtte in The Washington Post ook dat Trump lange tijd ondervraagd zou mogen worden door het team van speciaal aanklager Robert Mueller. "Sommige mensen hebben het over een twaalf uur durende ondervraging, maar ik zeg je dat er maar twee of drie uur vragen gesteld mogen worden."

Mueller liet eerder weten dat Trump gedagvaard kan worden als hij weigert mee te werken aan het Ruslandonderzoek.

Vragen

Het team van Mueller heeft Sekulow informatie gegeven over de informatie waar het Trump over wil ondervragen. Op basis daarvan heeft Sekulow 49 vragen opgesteld, die Trump naar inschatting van zijn juristen zou krijgen.

De lijst van Sekulow lekte uit en werd maandag gepubliceerd door The New York Times. Uit de vragen blijkt dat een beeld geschetst moet worden van de relaties tussen Trump en zijn medewerkers en kabinetsleden en zijn vermeende pogingen invloed uit te oefenen op het Ruslandonderzoek.

Trump heeft het Ruslandonderzoek in het verleden meerdere keren een "heksenjacht" genoemd. Hij herhaalde die beschuldiging dinsdag op Twitter. "Er was geen samenzwering (dat is een verzinsel) en er is geen belemmering van de rechtsgang (dat is voorgekookt en een valstrik).

