Speciaal aanklager Mueller stelde voor Trump te dagvaarden

Dowd bevestigt daarmee berichtgeving over de bewuste vergadering tussen Mueller en de advocaten van de president in The Washington Post.

Volgens de krant, die zich baseerde op vier anonieme bronnen die bij de vergadering betrokken waren, zeiden de advocaten van Trump dat de president geen verplichting heeft om met het team van Mueller te praten over de mogelijke banden tussen zijn medewerkers en Rusland. Mueller sprak daarop de gedachte uit dat Trump altijd kan worden gedwongen te getuigen met een dagvaarding.

"Dit is geen spelletje. Jullie kloten met het werk van de president van de Verenigde Staten", beet Dowd de onderzoekers toen naar eigen zeggen toe. Hij is niet meer in dienst als advocaat van Trump - twee weken na de ontmoeting in maart stapte hij op.

Na de vergadering werd afgesproken dat het team van Mueller de advocaten van de president zou voorzien van meer specifieke informatie over de onderwerpen waarover ze Trump willen ondervragen. Die informatie werd door een van de advocaten, Jay Sekulow, gebruikt om een lijst met 49 vragen op te stellen die Trump naar de inschatting van zijn juristen zou krijgen.

De lijst van Seklow lekte uit en werd maandag gepubliceerd door The New York Times. De vragen op de lijst hebben duidelijk tot doel een gedetailleerd beeld te schetsen van de relaties tussen Trump en zijn medewerkers en kabinetsleden en zijn vermeende pogingen invloed op het Ruslandonderzoek uit te oefenen.

'Heksenjacht'

Mueller en zijn team richten zich met nadruk op gebeurtenissen die veel ophef veroorzaakten, zoals het ontslag van FBI-directeur James Comey en het besluit van justitieminister Jeff Sessions om zich terug te trekken uit het Ruslandonderzoek, nadat bekend werd dat hij ontmoetingen met de Russische ambassadeur geheim had gehouden. Ook worden tegenstrijdige verklaringen die het Witte Huis in het verleden op verschillende terreinen gaf nader onder de loep genoemen.

Trump heeft het Ruslandonderzoek in het verleden meerdere keren een "heksenjacht" genoemd. Hij herhaalde die beschuldiging dinsdag op Twitter. "Er was geen samenzwering (dat is een verzinsel) en er is geen belemmering van de rechtsgang (dat is voorgekookt en een valstrik). Wat er wel is, zijn onderhandelingen met Noord-Korea over kernoorlog, onderhandelingen met China over handelstekorten, onderhandelingen over NAFTA [Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag, red.] en veel meer. Heksenjacht!"

