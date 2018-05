Baskische beweging ETA meldt 'volledige ontmanteling' in brief

De brief, die gedateerd is op 16 april, is door ETA naar verschillende Baskische organisaties gestuurd.

De ETA streed sinds de oprichting in 1959 decennialang voor onafhankelijkheid van Baskenland, dat in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk gelegen is.

Bij deze strijd maakte de beweging gebruik van schietpartijen en bomaanslagen, waarbij meer dan achthonderd mensen om het leven zijn gekomen.

Het was al bekend dat de organisatie zichzelf wilde opheffen. Een verklaring daarover werd deze week verwacht.

Excuses

In 2011 kondigde de ETA al een eenzijdige wapenstilstand af. De terroristische organisatie liet vorig jaar weten dat ze afstand van haar volledige wapenvoorraad deed.

Op 20 april bood de organisatie excuses aan haar slachtoffers en hun nabestaanden aan voor de gewelddadige strijd.