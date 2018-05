Vrienden mishandelde ober Praag naar Nederland voor 'eigen onderzoek'

Dat laat een woordvoerder van de familie aan het ANP weten. "Ik kom nu voor Miroslav in actie. Hij weet precies wat we aan het doen zijn."

Wat dat eigen onderzoek inhoudt, is nog onduidelijk.

De ober raakte zwaargewond bij de mishandeling vorige week. Hij ligt nog steeds op de intensive care van een ziekenhuis in Praag, maar is inmiddels stabiel, bij bewustzijn en buiten levensgevaar. Volgens de familiewoordvoerder heeft de man onder meer een hersenbloeding opgelopen en is zijn kaak op drie plaatsen gebroken. Zijn herstel kan een jaar duren.

Terras

Vorige week werden in totaal zeven Nederlanders in de leeftijd van 24 tot 32 jaar opgepakt in verband met de mishandeling. De mannen zouden de ober hebben aangevallen, nadat hij had gezegd dat de groep geen meegenomen drank mocht drinken op het terras.

Twee van de Nederlanders werden snel weer vrijgelaten. Drie anderen werden later die week veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen om hun betrokkenheid bij de vechtpartij. De overige twee blijven vastzitten, zij riskeren een celstraf tot tien jaar.

