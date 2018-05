'Trump dicteerde brief over goede gezondheid'

Dat zegt de arts die de brief heeft geschreven, Harold Bornstein, tegen CNN. "Hij heeft de hele brief gedicteerd. Ik heb hem alleen gezegd wat er wel en niet in kon", aldus Bornstein over Trump.

De brief werd in 2015 gepubliceerd door het campagneteam van Trump. In de brief stond onder meer dat Trump de gezondste president ooit zou zijn als hij zou worden verkozen.

In 2016 zei Bornstein nog tegen CNN dat hij de brief zelf had geschreven, maar dat hij haast had tijdens het schrijven. Daar is de arts op teruggekomen in een nieuw interview met de Amerikaanse zender. Waarom Bornstein nu een andere verklaring geeft dan twee jaar geleden, is niet bekend.

De arts vergelijkt de brief met de film Fargo. "Het is zwarte humor. Net als Fargo neemt het de waarheid en duwt die in een andere richting."

Ook zou de voormalige lijfwacht van Trump het kantoor van Bornstein hebben overvallen, toen hij de medische gegevens van de president op kwam halen.

Gezondheid

In januari onderging Trump zijn eerste jaarlijkse gezondheidstest als president. Daaruit bleek volgens de arts van het Witte Huis dat de president gezond is, maar wel overgewicht heeft. Trump zou gezonder moeten eten en meer moeten bewegen.

