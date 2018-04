Pornoactrice Stormy Daniels klaagt president Trump aan voor laster

De zaak draait om de vermeende bedreiging van Daniels in 2011 door een onbekende man. In het bericht dat Trump op Twitter plaatste, zei de president dat deze man niet bestond en dat de pornoactrice de media bespeelde.

Daniels zou in 2006 een seksuele affaire hebben gehad met Trump, die op dat moment een jaar getrouwd was met zijn derde vrouw Melania. Zij beviel in dat jaar van een zoon, Barron Trump.

In 2011 probeerde de pornoactrice dit verhaal te verkopen aan een roddelblad, wat niet gebeurde. Dit omdat de advocaat van Trump, Michael Cohen, het roddelblad dreigde aan te klagen. De bedreiging van Daniels zou kort hierna hebben plaatsgevonden.

Laster

Overigens is Cohen ook door Daniels voor de rechter gesleept na beschuldiging van laster. Hij zou de geloofwaardigheid van de actrice in twijfel hebben getrokken.

De advocaat heeft eerder toegegeven dat hij haar 130.000 dollar zwijggeld betaalde om te voorkomen dat ze iets zou vertellen over haar vermeende seksuele relatie met Trump.

De FBI doet nog onderzoek naar Cohen, omdat hij dit bedrag niet heeft vermeld in de boeken van de campagne van Trump. Zijn administratie is eerder deze maand in beslag genomen.

Trump heeft de affaire overigens altijd ontkend.

