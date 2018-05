Israël zegt bewijs te hebben dat Iran nucleaire wapenarsenaal uitbreidt

Ook zou het bereik van de Iraanse raketten vergroot worden. De Israëlische premier heeft maandag documenten en videobeelden getoond waaruit dit zou moeten blijken.

Als de claims van de premier op waarheid berusten, zou dit opvallend zijn. Het land heeft namelijk in 2015 na onderhandelingen met de Verenigde Staten, Groot-Britannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China beloofd dat het nucleaire programma ingeperkt zou worden.

Dit in ruil voor de beëindiging van diverse economische sancties. Volgens Netanyahu is de afspraak die het land heeft met het westen "gebaseerd op leugens". "Iran loog schaamteloos."

Iran-deal

De uitspraken van de Israëlische premier komen niet lang voordat de Amerikaanse president Donald Trump moet beslissen of hij zich wil terugtrekken uit de deal die met Iran is gesloten. De verwachting is dat hij dat zal doen, ondanks dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland erop aandringen de nucleaire deal met Iran in stand te houden. Trump zei maandag dat "we wel gaan zien wat er gebeurt." Hij zou openstaan voor het maken van een nieuwe afspraak met Iran betreffende het nucleaire wapenarsenaal.

Teheran verwierp op de Iraanse staatstelevisie de aantijgingen van Netanyahu als Israëlische propaganda. ''Zijn opmerkingen zijn niet nieuw en zitten vol ongefundeerde beschuldigingen.''

Het Witte Huis laat weten dat de informatie die door Israël is vrijgegeven nieuw overtuigend bewijs bevat. "Deze feiten zijn in overeenstemming met wat de Verenigde Staten al lang wist, namelijk dat Iran een geheim nucleair wapenprogramma heeft"

EU-buitenlandchef Federica Mogherini laat in een verklaring weten het bewijs van Israël niet overtuigend te vinden.

Verplichtingen

Het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, dat verbonden is aan de Verenigde Naties, constateerde eind vorig jaar nog dat Iran zich "aan al zijn verplichtingen houdt die in 2015 zijn aangegaan."

Volgens de IAEA zouden inspecteurs geen enkele hinder of tegenwerking ondervinden bij controle van het land.

