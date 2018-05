Negen journalisten omgekomen bij bomaanslag in Afghanistan

Hiermee is het de dodelijkste dag voor journalisten in Afghanistan in zeventien jaar tijd.

De negen journalisten deden verslag van een bomaanslag die zich voordeed tijdens de ochtendspits in de stad. De dader zou zich hebben voorgedaan als verslaggever door een perskaart te laten zien. "Hij stond tussen de journalisten voordat hij zich opblies'', zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder.

De 29-jarige journalist van de BBC werd in de stad Khost doodgeschoten, op 230 kilometer afstand van Kabul. Er is geen indicatie dat dit gelinkt is aan de bomaanslag te midden van de journalisten in Kabul.

Journalisten

Onder de doden in Kabul is Shah Marai, een fotograaf die al 22 jaar voor AFP werkte. Een collega en vriend stond vlakbij toen de bom afging en zegt "het niet te kunnen geloven."

Ook een jonge, vrouwelijke journalist die slechts een week aan het werk was voor een lokaal radiostation is aan haar verwondingen bezweken.

De Internationale Federatie van Journalisten spreekt zijn afschuw uit over de incidenten en eist actie van de regering van Afghanistan. Volgens de organisatie is het land een van de gevaarlijkste plekken voor journalisten om te werken. Vorig jaar kwamen twaalf journalisten om het leven bij hun werkzaamheden in Afghanistan.

Bomaanslagen

In totaal zijn bij de twee bomaanslagen in Kabul 26 mensen om het leven gekomen. Door een derde zelfmoordaanslag vielen enkele uren later in Kandahar nog eens elf doden.

Terreurorganisatie IS claimt de aanslagen in Kabul te hebben uitgevoerd. Het is niet bekend wie er achter de aanslag in Kandahar zit.

