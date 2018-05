Britse minister stapt op vanwege migratieschandaal

Die Windrush-generatie is een groep mensen die tussen 1948 en 1971 uit onder meer de Caraïbische gebieden naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen en nu moet bewijzen legaal in het land te verblijven. Velen van hen wonen al jaren in Groot-Brittannië.

Rudd stapt op omdat dit weekend een memo opdook waarin stond dat zij op de hoogte was van doelstellingen op het gebied van uitzettingen van illegalen. De minister heeft altijd ontkend dat zij iets van deze targets wist.

Rudd was sinds juli 2016 minister van Binnenlandse Zaken. Zij werd altijd fel bekritiseerd om haar strenge aanpak van illegale immigranten. Maandag geeft ze tekst en uitleg over haar vertrek. Premier Theresa May heeft het ontslag geaccepteerd.

