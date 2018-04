Ex-dictator Meza (88) van Bolivia overleden

Meza kwam via een staatsgreep aan de macht. Hij was van juli 1980 tot augustus 1981 de leider van het land en liet in die betrekkelijk korte periode politieke tegenstanders en activisten uit de weg ruimen. Verder werd hij ervan beschuldigd in de drugshandel actief te zijn.

Kort na zijn aftreden in 1981 verdween de militaire dictatuur in Bolivia van het toneel. Meza kreeg in 1993 dertig jaar cel. Hij werd een jaar later in Brazilië opgepakt.

Een rechtbank in Italië veroordeelde hem in 2017 bij verstek tot levenslang voor zijn deelname aan de operatie Condor. Daarin werkten militaire dictaturen in Zuid-Amerika samen om oppositieleiders te vervolgen.

