Brug tussen Rusland en de Krim opent op 5 mei

De brug tussen Rusland en de Krim wordt door de Kremlin beschouwd als een belangrijke stap in de richting van integratie van het schiereiland. De Krim werd in maart 2014 geannexeerd door Rusland, maar was over land alleen via Oekraïne te bereiken. Een jaar na de annexatie werd begonnen aan de bouw van de brug, die symbool is komen te staan voor de Russische inlijving van de Krim.

De opening van de 19 kilometer lange brug stond oorspronkelijk gepland voor dit jaar, maar werd uitgesteld omdat de aanleg van het spoorgedeelte langer duurde. De brug wordt nu geopend voor autoverkeer, omdat het weggedeelte van de brug wel al is afgerond. Treinreizigers kunnen pas eind 2019 reizen over de brug.