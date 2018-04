Veertig doden na vermoedelijk jihadistische aanval in Mali

De getroffen dorpen, Anderanboucane en Awakassa , liggen in de woestijn en zijn zeer geïsoleerd. De dodelijke slachtoffers zijn Toeareg, een Berbervolk van traditoneel nomadische veehouders. Alle doden waren mannen of tienerjongens.

Het is onrustig in Mali sinds verschillende rebellengroepen in 2012 een gewapende strijd tegen de regering begonnen om de onafhankelijkheid van Noord-Mali te bewerkstelligen. Daarbij kregen jihadistische groeperingen de overhand over Toeareg-onafhankelijkheidsbeweging. De extremisten maken handig gebruik van de etnische conflicten in het gebied, zoals dat tussen de lichtgetinte Toearegs en de donker getinte Fulani-stam over drenkplaatsen voor vee in de Sahara.

In 2013 grepen zowel Frankrijk als de Afrikaanse Unie en de VN in en wist het Malinese leger met die internationele steun de steden in Noord-Mali te heroveren. Sindsdien wordt er echter nog regelmatig gevochten in het gebied, terwijl Frankrijk overweegt haar troepen terug te trekken. Ook Nederland is tot eind dit jaar betrokken bij de VN-missie in Noord-Mali.