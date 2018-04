Kernreactor Doel 1 in België stilgelegd na lek in nucleair deel

Het lek is aan het begin van deze week ontdekt in de reactor, aldus de woordvoerder. Er is geen gevaar voor omwonenden.

Het herstel van de lekkage verloopt moeizaam, wordt geschetst door de uitbater. Dat komt omdat de radioactieve straling erg groot is in het gedeelte van de centrale. "De veiligheid van onze werkgevers is een van onze eerste overwegingen."

Het gebeurt overigens vaker dat de kerncentrale wordt stilgelegd. Reactoren 1 en 2 stammen uit 1975 en hebben vaak te kampen met storingen. Of het lek te maken heeft met de ouderdom, is niet bekend. De woordvoerder van de kerncentrale was niet beschikbaar voor een reactie aan NU.nl.

De kerncentrale zou er van 29 mei tot 1 oktober uit gaan voor onderhoud. Dat is door de omstandigheden nu vervroegd.

Aangifte

Vorige week zaterdag hebben zo'n 250 mensen aangifte gedaan tegen de Belgische staat, de exploitant van de Belgische kerncentrales en de Belgische atoomwaakhond FANC. Ook een aantal mensen uit Limburg deden aangifte.

De aangiftes zijn onderdeel van een protest tegen de kerncentrales. Deze zouden een gevaar vormen voor omwonenden. De kerncentrale van Doel staat op zo'n 2 kilometer afstand van de Nederlandse grens bij de haven van Antwerpen.

België houdt de reactoren in de centrales Doel en Tihange tot 2025 open.

