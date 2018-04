Opleidingshoofd Israël opgepakt na dodelijke overstroming Negev-woestijn

Ook een docent van de opleiding wordt vastgehouden door de politie.

Negen meisjes en een jongen vonden de dood toen ze werden overvallen door een flitsvloed in een normaliter drooggevallen rivierbedding in de Negev-woestijn. Het incident vond plaats in de buurt van de Dode Zee in het zuiden van Israël. Zeven van de tien omgekomen studenten werden vrijdag begraven.

Israëlische media hebben een tekstbericht gepubliceerd dat afkomstig zou zijn van een van de deelnemers aan de trektocht. Die vertelde een vriendin: "Ik kan niet geloven dat we er echt op uit gaan met dit weer, het is niet logisch dat we naar zo'n plek gaan als er overstromingen gaan komen, dat is het lot tarten, we gaan dood, ik meen het."

Israël wordt al twee dagen geteisterd door noodweer en ook op vrijdag worden zware onweersbuien verwacht. Regenval heeft op verschillende plekken overstromingen veroorzaakt. Twee kinderen uit de Israëlische bedoeïenengemeenschap kwamen woensdag om het leven en ook een Palestijns tienermeisje uit Bethlehem verdronk. Een vrachtwagenchauffeur wordt nog steeds vermist.

Een klein deel van de betonnen muur die Palestijnse en Israëlische gebieden scheidt in Oost-Jeruzalem stortte donderdag in door een overstroming.