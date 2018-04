Noord- en Zuid-Korea besluiten te streven naar 'permanente vrede'

De twee verklaarden dat ze ook met de Verenigde Staten en mogelijk ook met China aan tafel willen om formeel een einde te maken aan de Koreaanse oorlog. Dit is in een verklaring bekendgemaakt.

De twee landen waren officieel nog in oorlog, maar er is sinds 1953 sprake van een wapenstilstand. De inzet van de gesprekken was het uiteindelijk tekenen van een formeel vredesakkoord. De landen hebben in urenlange gesprekken gepraat over denuclearisatie en "meer toenadering tot elkaar". De sfeer zou "uitstekend" zijn geweest.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter laten weten dat "goede dingen gebeuren. Maar de tijd zal het leren." Ook China laat weten de verklaring van het willen van vrede tussen Noord- en Zuid-Korea te verwelkomen. Het land is zelfs bereid een "pro-actieve rol" hierin te vervullen.

Historische ontmoeting

Er kan gesproken worden van een historische ontmoeting, omdat het de eerste keer is sinds 2007 dat de president van Zuid-Korea en de leider van Noord-Korea met elkaar praten. Ook had sinds 1953 geen enkele Noord-Koreaanse leider een voet op Zuid-Koreaanse bodem gezet. De ontmoeting werd in Zuid-Korea live uitgezonden en werd door 34 procent van de Zuid-Koreanen bekeken.

Moon zei in een eerste reactie al dat er "veel goede discussies zijn gevoerd".

Sommige deskundigen zien de ontmoeting vooral als een voorbereiding op de ontmoeting waar het écht om gaat: het geplande treffen tussen Kim en Trump. Die moet op zijn vroegst eind mei plaatsvinden, maar er is nog geen overeenstemming over de precieze data en de locatie. De VS heeft tienduizenden militairen gelegerd in Zuid-Korea en voert in tijd van oorlog het commando over de Zuid-Koreaanse strijdkrachten.

Korea-kenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden zei voor aanvang van de inter-Korea-top tegen NU.nl: "Ik verwacht klinkende woorden, maar het is belangrijk erop te letten of die plannen ook kunnen of zullen worden uitgevoerd."

Vredesboom

De gesprekken tussen de Koreaanse leiders kenden ook "luchtige momenten". Zo hebben de twee samen een dennenboom geplaatst aan de scheidslijn tussen de twee Korea's. De boom stamt uit 1953, het jaar waarin de vijandelijkheden in Koreaanse oorlog na drie jaren van bloedige strijd werden gestaakt.

Aan het slot van de historische topconferentie hebben Moon en Kim onder meer een koud gerecht van boekweit noedels en soep genuttigd dat uit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang komt.

Op het menu van de leiders staat ook Zwitserse rösti met een Koreaanse twist, omdat het aardappelgerecht verwijst naar de jeugd die Kim voor een deel in de Alpen zou hebben doorgebracht. Voorts staat er zonnevis op het 'topmenu' en die doet mogelijk Moon aan zijn jeugd in de havenplaats Busan denken.

Ontdooiing

De verhoudingen tussen de twee landen begon al te ontdooien tijdens de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Zo trokken Noord- en Zuid-Korea samen op tijdens de openingsceremonie. Het Koreaanse ijshockeyteam was daarnaast samengesteld uit sporters uit beide landen.